اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 09:25 م
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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوى

الخميس، 23 يونيو 2022 09:00 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوى إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفي القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الإسكندرية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى، ما أسفر عن إصابة شخصان وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

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