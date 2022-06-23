اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 07:53 م
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مصرع عامل بالشرقية انقلبت عليه مواسير حديدية أثناء العمل فى إحدى الشون

الخميس، 23 يونيو 2022 06:38 م
مصرع عامل بالشرقية انقلبت عليه مواسير حديدية أثناء العمل فى إحدى الشون جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى عامل مصرعه، اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث انقلاب مواسير حديدية عليه أثناء العمل فى شونة بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، يفيد بوصول جثة عامل؛ إثر وقوع حادث انقلاب مجموعة مواسير داخل شونة فى طريق بلبيس العاشر من رمضان، بدائرة مركز بلبيس.

 

بالانتقال والفحص تبين مصرع عامل إثر وقوع حادث انقلاب مواسير فى شونة يعمل فيها بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.


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