إصابة 3 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب دراجة بخارية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى 3 أشخاص من بينهم طفل وطفلة جميعهم من أسرة واحدة مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر انقلاب دراجة بخارية كانوا يستقلونها على الطريق بناحية مدينة ناصر أمام ديوان عام المحافظة دائرة قسم ثان سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم ثان سوهاج يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق بدائرة القسم ووجود 3 مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بانقلاب دراجة بخارية على الطريق نتج عن الحادث إصابة "صفوت . ا . ع" 58 سنة بسحجات بالساقين و"محمود ص. ا" 8 سنوات بسحجات بالقدم اليسرى و"منة. ص. ا" 16 سنة بسحجات بالذراعين.

تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.