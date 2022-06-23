مدينة إسنا تستكمل رصف كورنيش النيل والطرق ضمن الخطة الاستثمارية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال رصف الطرق بالمدينة، والتى تستهدف تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

وتفقد رئيس مركز ومدينة إسنا، خلال الجولة استكمال رصف طريق كورنيش النيل بإسنا أمام مجلس المدينة شمالا وحتى مبنى البحث الجنائى جنوبا بطول 2 كيلو متر وعرض 14 متر، حيث كشف بأن الطرق التى تم رصفها بمدينة إسنا تأتى ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 متر.

وفى نفس السياق، كشف اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، عن وضع أعمدة إنارة جديدة تخدم الطرق السريعة والرئيسية بمدينة إسنا وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الحالية 2021 / 2022، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات ومنها قطاع الكهرباء.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تم زرع 10 أعمدة بطول 10 متر بمنطقة مدخل الخزان الجديد وجارى تركيب 20 عمود بطول 8 متر بمنطقة الطوايع والجوايدة مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من الشوارع الرئيسية سوف يتم تزويد الطرق الجانبية والشوارع الداخلية بالأعمدة ، كما يتم تركيب محول كهرباء بمنطقة الشيخ فضيل بقدرة 200 ك . ف . أ لخدمة المنطقة لتدعيم إنارة الشوارع.

وأشار اللواء هشام السعدي، إلى أنه جارى تركيب الأعمدة الديكورية لكورنيش النيل بالمدينة ليضيف لمسة جمالية للكورنيش وحتى يضاهى كورنيش الأقصر الجديد فهى مصنعة من خامات تمنع حدوث أى ماس كهربائي، كما أن لها أغطية ديكورية للفتحات مزود بوحدة إضاءة الليد الموفرة.



مدينة إسنا تستكمل رصف كورنيش النيل ورصف الطرق بالشوارع