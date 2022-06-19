رفع 80 طن مخلفات بالشوارع وحول المدارس قبل بدء ماراثون الثانوية بالأقصر..صور

وفى هذا الصدد كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس المركز، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة بشوارع المدينة والقري التابعة لها، ليظهر المركز بالمظهر اللائق وأسفرت الحملات عن رفع 80 طن مخلفات من المدينة والقري التابعة لها.

ويؤكد اللواء هشام السعدى رئيس المركز، فى بيان صحفى، أنه خلال الحملات فى مدينة إسنا استهدفت حملة النظافة، مداخل الخزان وشارع جنينة العمدة وشارع أحمد عرابى ومنطقة الخور ومنطقة شارع ثابت والطريق الغربى بالمدينة وشارع ميدان المحكمة ومنطقة محمد مدنى و خلف مركز الشرطة، كما تم تنظيم حملات مكثفة بقري الشغب والدير والحلة والكيمان واصفون وتوماس والنجوع والنمسا وكومير، على الطرق السريعة والشوارع الجانبية بها ، مما لاقي استحسان المواطنين.

فيما تابع اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا تنفيذ خطة رصف وتطوير عدد من الطرق بالمدينة والتي تستهدف تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

وأكد رئيس مدينة إسنا، أن الطرق التي تم رصفها بمدينة إسنا، تأتي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022م، حيث أنه منها استكمال رصف طريق كورنيش النيل في الاتجاه الشمالي أسفل قناطر إسنا الجديدة بطول 500 م وعرض 14م، و استكمال رصف طريق جسر السيالة بطول 1.5 كم وعرض 12م حتى التقاطع مع شارع النزهة كما تم رصف طريق الشيخ سعد الصحابي بداية من جسر السيالة حتى مبنى الضرائب العامة بطول 1.5 كم وعرض 10 متر، وإعادة رصف موقف الأقاليم من طريق مدخل إسنا حتى ترعة الرمادي بطول 500 متر مزدوج وعرض 25 متر، ورصف شارع أحمد عرابي بدءا من كوبري المستشفى القديم شمالاً حتي ميدان المحكمة بطول 2 كم وعرض 12 متر.



رفع 80 طن مخلفات بالشوارع وحول المدارس قبل بدء ماراثون الثانوية (1)



رفع 80 طن مخلفات بالشوارع وحول المدارس قبل بدء ماراثون الثانوية (2)



رفع 80 طن مخلفات بالشوارع وحول المدارس قبل بدء ماراثون الثانوية (3)



رفع 80 طن مخلفات بالشوارع وحول المدارس قبل بدء ماراثون الثانوية (4)