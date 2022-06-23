محافظ قنا يكرم عدد من قيادات المحافظة لدورهم الفعال داخل المجتمع

قنا - صابر سعيد

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، المهندس صبرى مختار على ما قدمه من إنجازات منذ أن تولى مسؤولية وكيل وزارة الموارد المائية والرى بقنا منذ 22 يناير 2019 حتى 21 ديسمبر 2022 ، ومنذ قبوله هذا المنصب اعتبره تكليفًا وليس تشريفا، وعمل بجهد واضح وكان مثلًا يقتدى به لمن هم حوله، دون أن ينتظر من أحد أى شكرًا أو ثناءً.

كما كرم "الداودى" الدكتورة وردة محمد مدير المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، وذلك لتفانيها فى العمل فى سبيل تطوير أداء المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، فكانت مثال للموظف المخلص المتفانى الحريص على إتقان العمل والارتقاء بمستوى المنتجات المقدمة لمواطنى محافظة قنا.



وأثنى محافظ قنا على المكرمين فى عملهم وإخلاصهم الذى هو أساس رفعة وتطور الإنسان فى كافة مجالات الحياة، كما أنه دلالة على نبله ونقاء سريرته، وحرصه على البذل المتواصل من أجل تحقيق التقدم والتطور لمحافظته، مؤكدًا حرص المحافظة على تكريم كل النماذج الإيجابية ليكونوا قدوة يُحتذى بها من قِبل جميع المواطنين.