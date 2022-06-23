محافظ قنا يكرم المشاركين فى تنفيذ أعمال الجدارية الريفية.. صور

قنا - صابر سعيد

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعضاء اتحاد شباب قنا بقيادة أية الجعفرى والشباب الذين شاركوا فى تنفيذ أعمال الجدارية الريفية بمدينة قنا، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "قنا تتجمل"، بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة، وكل من العمدة مبارك، ومحمد عزت القاضى، ومصطفى محمود مصطفى، ومحمد أحمد الجبلاوى، وسحر صدقى، وحنان عبدالمنعم عوض، وسناء حسانى ، ونجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب، ومحمد كمال موسى، وأحمد عبدالماجد الأحمر عضوا مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا، فى بيان له، أن التكريم يأتى فى إطار حرص محافظة قنا على تشجيع الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى على مشاركة الجهات التنفيذية فى تطوير وتجميل الجداريات والكبارى والشوارع والميادين بمدن المحافظة.

كما أثنى محافظ قنا على الجدارية وجودة تنفيذها، والتى تجسد الحياة الريفية فى قرى المحافظة، وتعكس تراث أهل الصعيد، الذى تتميز به محافظة قنا ، كما أنها أضفت مظهرا جماليا على شوارع المحافظة، مقدما شكره لاتحاد شباب قنا وجميع المشاركين فى تنفيذ الجدارية لما قدموه من جهود متميزة فى تنفيذ الجداريات ودهان واجهات الكبارى، مما ساهم فى إظهار المحافظة بالشكل الجمالى والحضارى اللذين يليقان بها، مؤكدا أن مثل هؤلاء الشباب نموذج يُحتذى به فى حب الوطن وروح الانتماء.



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جانب من التكريم