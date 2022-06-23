محافظ شمال سيناء والقيادات ينعون شيخ مجاهدى سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نعى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولى نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وعبد العال البدرى سكرتير محافظة شمال سيناء المساعد وجميع رؤساء المدن والقطاعات التنفيذية والقيادات الشعبية بالمحافظة، الشيخ حسن على حسن شيخ مجاهدى سيناء الذى وافته المنية خلال رحلة علاج بمحافظة الإسماعيلية بعد صراع مع المرض .

وأكد المحافظ فى بيان صحفى، أن الفقيد هو أحد أفراد منظمة سيناء العربية ، ونفذ أكثر من عملية فدائية أثناء احتلال سيناء، والذى وهب حياته من أجل هذا الوطن وتفانى فى خدمته، حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل محمد أنور السادات .

وأشار اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، إلى أن حياة الفقيد عامرة بالنضال لصالح الوطن، وهو من خيرة أبطال أبناء قبائل سيناء الذين أدوا دورًا وطنيًا خلال فترة احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء إذ قام بأعمال بطولية نادرة من نوعها وتعرض للسجن والتعذيب فى إسرائيل، وتم خروجه فى تبادل لأسرى مع الكيان الإسرائيلي .

ويتقدم المحافظ ونائبه وكل القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بخالص العزاء إلى قبيلة السواركة والى كل قبائل سيناء لوفاة المناضل وشيخ مجاهدى سيناء داعيا له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدمه لوطنه وأهله وكل سيناء .