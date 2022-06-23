رحيل شيخ مجاهدى سيناء "حسن أبوخلف" بعد رحلة مع المرض

توفى اليوم شيخ مجاهدى سيناء المناضل السيناوى حسن على خلف من قبيلة السواركة، بشمال سيناء، حيث أعلنت أسرته وفاته فى محافظة الإسماعيلية خلال رحلة علاج، والاستعداد لنقل جثمانه ودفنه فى مسقط رأسه بقرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد.

ونعت جمعية مجاهدى سيناء البطل "ابوخلف "، الذي رحل بعد رحلة حياة عامرة بالنضال لصالح الوطن خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء .

وقال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، أن البطل الراحل من خيرة ابطال ابناء قبائل سيناء، الذين أدوا دورًا وطنيًا خلال فترة احتلال اسرائيل لسيناء قام بأعمال بطولية نادرة من نوعها وتعرض للسجن والتعذيب فى اسرائيل وتم خروجه فى تبادل اسرى.

اضاف انه تم منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا لجهوده الوطنية.

واشار الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء ، ان البطل عضو جمعية مجاهدى سيناء، و كان دوره ضمن أدوار ومهام أداها رجال سيناء المدنيين فى مناطق سيناء أثناء فترة احتلالها تحت إشراف وتوجيهات القيادة فى تلك الفترة .

وقال ان لهذا الرجل بصمة نضالية، وقصص بطولية سيكشف عنها التاريخ، وهو دور مهم اضافة لدوره كرمز مجتمعي بارز.

واوضح ان جمعية مجاهدى سيناء ، أشهرت وتتبع مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء ، ومهمتها تقديم الخدمات المتنوعة للأبطال الفدائيين الذين أدوا دورهم البطولى فى خدمة الوطن وأيضا تقدم الجمعية خدماتها لأسرهم بعد رحيلهم ، معربا عن تعازيه لأسرة الفقيد بأسمه واسم كل الأبطال من ابناء سيناء .