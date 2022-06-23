محافظ المنيا يوجه نائبه بمتابعة ملف التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة ملف التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، ومدى تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تنفيذ الازالة الفورية للتعدى القائم.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، عقد نائب محافظ المنيا، اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة، وذلك بحضور اللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، وعدد من رؤساء المدن، وممثلى إدارة التعديات وفنى التنظيم ومديرى الإدارات الهندسية وحماية الأراضى الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، وممثلى وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، والمحافظة، ومدير إدارة التعديات، والتخطيط العمرانى بالمحافظة.

أكد نائب المحافظ، أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ تكليفات المحافظ، بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.

أوضح نائب المحافظ ان جميع التعديات بالبناء خارج الحيز العمرانى على الأراضى الزراعية خاضعة لأحكام المادة 156من قانون 7 لسنة 2018 بتعديل المواد المضافة بقانون 116لسنة 1983 والخاص بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، مشيراً إلى أن الحكم الخاص بالتعدى على الأراضى الزراعية بالبناء يقتضى وجوب الحبس سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه.

كما أناب اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، لتسليم عدد من التروسيكلات على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة المنيا، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسة صناع الحياة.

جاء ذلك، بحضور، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إسراء على مدير جمعية صناع الحياة، عبد الرحمن صابر منسق المشروع بالمديرية.

أكد السكرتير العام على اهتمام الدولة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل وتحقيق التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

سلم السكرتير العام للمحافظة، التروسيكلات لأصحابها، متمنيا أن تكون بداية حقيقية لهم، وطالبهم ببذل الكثير من الجهد والكفاح حتى ينجح مشروعهم.

الأسر الأولى بالرعاية



تروسيكلات