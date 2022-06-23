محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمختلف القطاعات الخدمية

المنيا - حسن عبد الغفار

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمراكز المدرجة في بمختلف القطاعات الخدمية، ومتابعة مستجدات الأعمال والوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كافة العقبات، لتسريع وتيرة العمل وتحقيق المستهدف من أعمال المبادرة لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده المحافظ، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مهندسي دار الهندسة، أعضاء مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسي، ممثلي جهاز التعمير.

أشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من كافة الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال بصفة العموم، وبمهندسي دار الهندسة بصفة الخصوص، للمشاركة في تسريع العمل من خلال المرور الميداني اليومي على تنفيذ المشروعات وعرض تقارير بنسب ومعدلات التنفيذ والمعوقات التي تواجه أعمال التنفيذ ويتم مناقشتها خلال الاجتماع الدوري، مشيراً إلى أنه تم ارتفاع نسب تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها بالمراكز المستهدفة.

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

وتفقد محافظ المنيا، مطلع الأسبوع الجاري، أعمال تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها بقري مركز ابوقرقاص، ضمن الجولات الميدانية للمحافظ، لمتابعة معدلات التنفيذ ومباشرة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع.