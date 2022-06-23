محافظ القليوبية يتابع معدلات تنفيذ المشروعات فى 4 مدن.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية ب4 مدن (بنها ، الخصوص ، الخانكة ، القناطر الخيرية) لتفقد ومتابعة عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك فى إطار حرص المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على معدلات التنفيذ الدقيقة على أرض الواقع لدفع الأعمال، وتذليل العقبات لتيسير الخدمات المقدمة لمواطنى القليوبية.

استهل محافظ القليوبية، جولته بمدينة بنها بتفقد مشروع نفق أسفل كوبرى الطريق الزراعى بالفلل (الفحص سابقآ) والذى كان يمثل عائقاّ مرورياً لعربات النقل بسبب قصر المسافة بين طبقة الأسفلت وجسم الكوبري، وقد تم تعميق النفق بطول 4 متر لإستيعاب سيارات النقل وتم الإنتهاء من كافة المرافق (الكهرباء،المياه، التليفونات) وجارى عمل جزيرة وسطى بطول 220م وبلدورات جانبية، ثم أعمال رش طبقة الـ MS تمهيداً للرصف، وتأتى أعمال التطوير ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير طريق طراد النيل من بنها حتى قرية جمجرة بطول 4 كيلو.

ثم تفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا وأعمال تأهيل الحديقة بجوار مديرية الطرق والمُقام بها النصب التذكاري، وتم الإنتهاء منه، وإنشاء منصة جدارية وتم الإنتهاء من القواعد الخرسانية بهم بنسبة تنفيذ 70%، وسيتم الإنتهاء تماماً من أعمال تأهيل الحديقه فى مدة أقصاها أغسطس المقبل.

ووجه "الهجان" مقاولى الأعمال بالعمل على مدار الساعة والإلتزام بالمدة الزمنية المحددة، مع مراعاة المواصفات والرسومات الهندسية للأعمال.

ثم استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إزالة المبانى المتعارضة مع المشروع القومى لتوسعة الطريق الدائرى بنطاق مدينة الخصوص ومدينة الخانكة، والذى تم الإنتهاء من إزالة 36 مبنى وجارى العمل على إزالة 4 مبانى لتصبح المبانى المتبقية والتى لم يتم إزالتها 90 مبنى بنطاق مدينة الخصوص، وتفقد أعمال الإزالة بنطاق مدينة الخانكة والتى تم الإنتهاء من إزالة 215 مبنى وجارى تنفيذ إزالة 6 مبانى لتصبح المبانى المتبقية 15 مبنى، موجهاّ رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية المستمرة والتنبيه على مقاولى الأعمال بزيادة العمالة والمعدات ورفع تراكمات المبانى أولاً بأول.

وفى ختام الجولة توجه "المحافظ" لتفقد أعمال تغطية ترعة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية يشرُف على تنفيذها مديرية الطرق والنقل بالقليوبية والتى يبلغ طولها 5.20 كم، وقد تم البدء فى المرحلة الثانية ومساحتها 1.200 م تم صب 350 م، وصب حوائط 250 م والمتبقى 500 م للحفر وصب باقى المسار من أرضيات وحوائط، وسيتم رصف الطريق بطول 2.500 م وعمل بلدورات وتخطيط بعد الإنتهاء من التغطية والمحدد لها نهاية شهر أكتوبر الجاري.

جاءت الجولة بحضور كلاً من المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، واللواء فرج عبد الله رئيس مدينة الخصوص، ومجدى نجاح رئيس مدينة الخانكة، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، والمهندس طلعت سلطان مدير مركز الشبكات الأرضية.



جولة المحافظ



عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية