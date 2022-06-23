اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 06:19 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يناقش مع البنك الدولى تجربة عروس البحر فى مقاومة تغير المناخ

الخميس، 23 يونيو 2022 06:15 م
محافظ الإسكندرية يناقش مع البنك الدولى تجربة عروس البحر فى مقاومة تغير المناخ جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير

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عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا مع ممثلي البنك الدولي، لمناقشة تجربة الإسكندرية في مقاومة التغييرات المناخية، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية واستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور نبيل محمد ممثل وزارة التنمية المحلية، والدكتور محمد ندى خبير أول التنمية الحضارية، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة، والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع؛ أكد المحافظ أن الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل بجهد لمواجهة التغييرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري. وأشار إلى أن ملف التغييرات المناخية أحد أهم الموضوعات التي تعمل عليها المحافظة، والسعي إلى تطبيق الاقتصاد الأخضر لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي يمر بها العالم كله في الفترة الأخيرة.

وأضاف الشريف أن المحافظة حريصة على تشجيع وتقديم كامل الدعم للمشروعات التي تعمل بالطاقة النظيفة والتي تهدف إلى حماية مدينتنا.

وتابع أن الإسكندرية شرفت بتواجد أول سوق للجملة في العالم يعمل بالطاقة الكهربية النظيفة والمتجددة "بالطاقة الشمسية".


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

البنك الدولى

الطاقة النظيفة

التغييرات المناخية

التغير المناخى



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