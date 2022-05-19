سفير ألمانيا بالقاهرة وزوجته يزرعون الأشجار بحديقة السفارة لمكافحة التغيير المناخى.. فيديو

كتبت: هناء أبو العز

لأن الأشجار هي رئة العالم، السفير الألماني في مصر، السيد / فرانك هارتمان، بيزرع شجر جديد. ولأننا #متحدون_من_أجل_المناخ بندعوكم تزرعوا نباتات في بلكونات بيوتكم عشان نستمتع بهواء نقي ومنظر مبهج. #الاتفاقية_الخضراء #يوم_اوروبا٢٠٢٢ pic.twitter.com/L8RF8F1AXj — EU in Egypt 🇪🇺🇪🇬 (@EUinEgypt) May 15, 2022

قال فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة، إن مواجهة أزمة التغيير المناخى من أهم تحديات السياسة الألمانية، ونتعاون بشكل مستمر مع مصر من أجل زيادة الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وتعزيز انتقالها.

ولفت في مقطع فيديو إلى أنه وفى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ، يتم العمل مع مصر بشكل وثيق يشمل التعاون بين الحكومات، والمساعدة في التنمية والاستثمار في الطاقة المتجددة بالتحديد، ويشمل أيضًا الحوار مع المجتمع المدنى.

ونشر سفير ألمانيا مقطع فيديو مع زوجته وأحد المزارعين وهو يقوم بزرع أشجار جديدة في حديقة مقر السفارة الألمانية بالقاهرة من أجل تحسين البيئة وتحسين جوده الهواء قائلًا: الأشجار هي رئة العالم داعيًا الجميع بالقيام بالزراعة في المنازل وعلى الأسطح وحدائق المنزل.

ويأتي الفيديو الذى تم نشره على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الخاص بالاتحاد الأوروبى، بالتزامن مع مؤتمر cop27 المنعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، لمواجهة التغيير المناخى والتوعية بمخاطره والعمل على مواجهته.