محافظ الإسكندرية: شاطئ المندرة المجانى يستقبل 105 من ذوى الهمم.. صور

وأضاف الشريف، أن شاطئ المندرة المجاني استقبل 105 من ذوي الهمم من دولة السودان الشقيقة ونادي الهدف الرياضي لذوي الهمم بطنطا، للاستمتاع بجمال شواطئ عروس البحر المتوسط، مؤكدا أن الشواطئ الإسكندرية ترحب بإستقبال كافة الجمعيات التي ترعي ذوي القدرات الخاصة والمسنين والأيتام وغيرهم سواء من داخل مصر أو خارجها فى محاولة للترفيه عنهم، وأشار إلى أن الادارة المركزية للسياحة والمصايف تعمل على توفير كافة عوامل الترفيه والجذب السياحي من ذوي الهمم على الشواطئ.

ومن جانبه، أشار اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى أن شاطئ المندرة المجاني استقبل 55 فرد من ذوي الهمم "الاعاقات حركية وذهنبة وصعوبات تعلم"، من دولة السودان الشقيقة والذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بتواجدهم في الاسكندرية، كما استقبل الشاطئ 50 فرد من ذوي الهمم من أعضاء نادى الهدف الرياضى لذوى الاحتياجات بطنطا والذين استمتعوا بقضاء وقتهم على الشاطئ، موضحا أننا نعمل على توفير سبل الراحة والامان لابنائنا من ذوي الهمم على الشواطئ.