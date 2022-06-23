محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام بحد أدنى 220 درجة

أسيوط - فريق المحافظات

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2022 /2023 بمجموع 220 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك بناء على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبعض قيادات مديرية التربية والتعليم، وفقاً لمجموعة من الآليات التى ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى والمجهزة بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه نظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك خلال لقائه محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة بمكتبه بديوان عام المحافظة .

وأشار محافظ أسيوط - في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم - إلى أنه حرصًا على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية فإنه تم تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى العام والإنتهاء إلى مجموع 220 درجة كحد أدني للقبول وذلك بعد الإرتفاع الكبير في درجات الشهادة الإعدادية لعدد كبير من الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافوء الفرص بين جميع الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعلم الثانوى العام وفي ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة وفقاً لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة. وقال محافظ أسيوط إن القيادة السياسية والدولة تولي اهتماماً كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته مشيرًا إلى الدعم الذي توليه الحكومة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي ، فضلًا عن التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات ،مطالباً قيادات مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمي معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق في الدراسة لتحقيق أعلى النتائج مؤكدًا أن محافظة أسيوط من أعلى المحافظات التي حظيت بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجاً مع الاهتمام بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن المحافظ قد اعتمد نتيجة الدور الاول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 66.1% للإعدادية العامة وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثاني للإعدادية العامة 55 ألف و691 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 84 ألف و712 طالبًا كما أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 9 آلاف و274 طالبا نجح منهم 6670 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 76.54 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 55% والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 88.67 %.