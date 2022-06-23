محافظ أسوان يتدخل لحل مشكلة كسر خط مياه بقرية قسطل بنصر النوبة ..صور

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فريق وحدة حياة كريمة بالمحافظة بالتفاعل السريع والوقوف ميدانياً على شكوى أحد المواطنين بقرية قسطل التابعة لقروى أبو سمبل بمركز نصر النوبة والتى كان يتضرر فيها من حدوث كسر لخط المياه 4 بوصة المواجه لمنزله أثناء تنفيذ أعمال الصرف الصحى بالقرية مما تسبب في بعض الأضرار له.

وأكد ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، أنه تم على الفور إلزام الشركة المنفذة والمقاول المسئول عن عملية تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية بإعادة الشئ لأصله وإصلاح التليفات التى تعرض لها منزل المواطن.

وفى السياق ذاته، تفقد أعضاء وحدة حياة كريمة معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية الجارى تنفيذها بالقرية والتى تشمل مشروع شبكات الصرف الصحى بقريتى قسطل وتوماس وعافية وهما من توابع قروى أبو سمبل حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 45 % ، و 50 % ، فيما جارى العمل بمشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية بنسبة تنفيذ 25 %.

كما تابع أعضاء "حياة كريمة"، مشروعات تنفيذ أعمال خطة الكهرباء بالقرية ، بجانب تنفيذ مشروع رصف الطريق الدائرى بدءاً من توشكى وحتى وادى النقرة بطول 45 كم ، وطريق وادى النقرة / وادى خريت بطول 15 كم حيث يتم تنفيذ هذه الأعمال بواسطة 3 شركات.

كما تفقد فريق وحدة حياة كريمة أعمال خطة الكهرباء وتركيب المحولات بقروى أبو سمبل وتوابعها المختلفة ، وأثناء جولتهم التفقدية نقل رئيس وحدة حياة كريمة تعليمات محافظ أسوان للشركات المنفذة والمقاولين بضرورة إعادة الشئ لأصلة في الأعمال المنفذة ، مع رفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول ، وكذا فتح الطرق للمواطنين.



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