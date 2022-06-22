منسق حياة كريمة بأسوان: تسليم عدد من المنازل للمتضررين من الحرائق والسيول

ماجد تمراز

قال الدكتور محمد صلاح منسبق مؤسسة "حياة كريمة" فى محافظة أسوان، أن المحافظة تلقي زخما كبيرا من المشروعات الموجودة داخل مبادرة "حياة كريمة"، بجانب التدخلات المختلفة لمؤسسة "حياة كريمة"، مثل تسليم عدد من المنازل فى قرية غرب أسوان وهي بداية لمنازل أخري تسلم قريبا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "المبادرة" الذى يعرض على قناة "اكسترا نيوز"، أن المنازل التى تسلمها الأهالي طالتها حرائق فى أسوان بجانب مساعدات مختلفة تقدم للأهالي.

وتابع الدكتور محمد صلاح: "الإنجاز مستمر فى قري أسوان وسط ترحاب شديد بما تم تقديمه وهذا حقهم فى "حياة كريمة".. والامتداد خلال الفترة المقبلة لإدخال بعض الخدمات وحاليا فيه خدمات مثل الصرف الصحي يتم الانتهاء منها والبدء فى مشروعات مياه الشرب والكهرباء والاتصالات"، موضحا أنه العمل مستمر داخل أسوان سواء للقري التى كانت فى المرحلة الأولى أو القرى التى جاءت فى المرحلة الثانية.