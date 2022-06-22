اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 يونيو 2022 08:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

منسق حياة كريمة بأسوان: تسليم عدد من المنازل للمتضررين من الحرائق والسيول

الأربعاء، 22 يونيو 2022 07:21 م
منسق حياة كريمة بأسوان: تسليم عدد من المنازل للمتضررين من الحرائق والسيول حياة كريمة
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد صلاح منسبق مؤسسة "حياة كريمة" فى محافظة أسوان، أن المحافظة تلقي زخما كبيرا من المشروعات الموجودة داخل مبادرة "حياة كريمة"، بجانب التدخلات المختلفة لمؤسسة "حياة كريمة"، مثل تسليم عدد من المنازل فى قرية غرب أسوان وهي بداية لمنازل أخري تسلم قريبا. 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "المبادرة" الذى يعرض على قناة "اكسترا نيوز"، أن المنازل التى تسلمها الأهالي طالتها حرائق فى أسوان بجانب مساعدات مختلفة تقدم للأهالي.
 
وتابع الدكتور محمد صلاح: "الإنجاز مستمر فى قري أسوان وسط ترحاب شديد بما تم تقديمه وهذا حقهم فى "حياة كريمة".. والامتداد خلال الفترة المقبلة لإدخال بعض الخدمات وحاليا فيه خدمات مثل الصرف الصحي يتم الانتهاء منها والبدء فى مشروعات مياه الشرب والكهرباء والاتصالات"، موضحا أنه العمل مستمر داخل أسوان سواء للقري التى كانت فى المرحلة الأولى أو القرى التى جاءت فى المرحلة الثانية.

حياة كريمة

اسوان

اخبار حياة كريمة

اكسترا نيوز

مبادرة حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة

محافظ دمياط تتابع موقف مشروعات "حياة كريمة" بقرى كفر سعد

الأربعاء، 22 يونيو 2022 04:23 م

حياة كريمة.. تنفيذ 8379 مشروعا فى 6 مراكز بالبحيرة بتكلفة 44 مليار جنيه

الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:40 م

"حياة كريمة" فى الأقصر.. مشروعات تغير وجه المحافظة.. فيديو

الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:22 م

رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية بنى عبيد

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:25 م

21.8 مليار جنيه لتنفيذ 1087 مشروعا ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى قرى أسوان

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:09 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة