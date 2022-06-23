متى يجب إجراء اختبار النيكوتين؟ وماذا تعنى نتائجه؟

كتب - حسام الشقويرى

هناك طرق لاختبار النيكوتين ، حسبما نشر موقع webmd

كيف يعمل الاختبار؟



هناك طريقتان لاختبار النيكوتين والكوتينين، المنتج الذي تم إنشاؤه بعد دخول النيكوتين إلى جسمك:

الاختبار النوعي: إنه يبحث ببساطة عما إذا كان لديك النيكوتين في جسمك أم لا.

الاختبار الكمي: يقيس بالفعل تركيز النيكوتين أو الكوتينين في جسمك، و يعطي المزيد من المعلومات حول عادات التبغ الخاصة بك، و يمكنه معرفة ما إذا كنت مدخنًا نشطًا أم أنك أقلعت مؤخرًا، و إذا لم تكن من مستخدمي التبغ ، فيمكنه معرفة ما إذا كنت تستنشق الكثير من دخان التبغ أم لا.

أسباب اختبار النيكوتين



هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك مضطرًا لإجراء اختبار النيكوتين أو الكوتينين. تتضمن بعض الأسباب الأكثر شيوعًا ما يلي:

-برامج الإقلاع عن التدخين

-قبل عمليات جراحية معينة

-للتوظيف

-إذا اشتبه طبيبك في جرعة زائدة من النيكوتين

ماذا تعني النتائج؟



إذا كانت مستويات النيكوتين لديك معتدلة ، فقد يعني ذلك أنك تعاطيت التبغ وتوقفت قبل الاختبار بحوالي 2 إلى 3 أسابيع.

من الممكن للأشخاص الذين لا يستخدمون التبغ أن تكون نتيجة اختبارهم إيجابية لمستوى منخفض من النيكوتين إذا تعرضوا لدخان التبغ في محيطهم.

إذا لم يتمكن الاختبار من اكتشاف أي نيكوتين أو كوتينين في نظامك (أو يمكنه اكتشاف مستويات منخفضة جدًا فقط) ، فهذا يعني على الأرجح أنك لا تستخدم التبغ ولم تستنشق دخانًا في بيئتك ، أو أنك كنت مرة واحدة أحد مستخدمي التبغ ولكنك تخليت عن منتجات التبغ والنيكوتين لعدة أسابيع.