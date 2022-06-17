اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 09:29 ص
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كيف يتخلص الجسم من النيكوتين بعد التوقف عن التدخين؟ الصحة توضح

الجمعة، 17 يونيو 2022 09:00 ص
كيف يتخلص الجسم من النيكوتين بعد التوقف عن التدخين؟ الصحة توضح وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان أنه بعد التوقف عن التدخين بكل أشكالة يبدأ الجسم فى التخلص من مادة النيكوتين والمواد السامة كالتالى:-
 
- خلال 20 دقيقة من التوقف تبدأ سرعة ضربات القلب فى الانتظام وكذلك مستوى ضغط الدم. 
 
- خلال 12 ساعة من التوقف يقل أول أكسيد الكربون لمعدلاته الطبيعية.
 
- بعد أسبوع إلى 12 أسبوع من التوقف تتحسن الدورة الدموية، ويظهر ذلك على الجلد وتتحسن وظائف الرئة ويقل الشعور بالإرهاق وضيق التنفس.
 
- بعد سنة من التوقف عن التدخين يقل خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة.
 
وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالإقلاع عن التدخين لأنه خطر كبير على الصحة العامة، ويسبب العديد من الأمراض الخطرة التى قد تسبب الوفاة.
 
نبيكوتين

 


الصحة

التدخين

الاقلاع عن التدخين

الوفاه



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