لافتات من مختلف قرى الدقهلية لمواساة أسرة طالبة المنصورة بموقع الحادث.. فيديو

الدقهلية : مرام محمد ومحمد عزام

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من مكان واقعة قتل الطالبة نيرة أشرف طالبة المنصورة، وذلك أمام بوابة توشكي بجامعة المنصورة.

وأبدى أهالى محافظة الدقهلية وخاصة القرى حزنهم الشديد على رحيل طالبة المنصورة، معبرين عن ذلك بوضع لافتات لمواساة أسرة الطالبة نيرة .

كما وضع طلاب وشباب من مدينة المنصورة لافتات مكتوب عليها آيات قرآنية للقصاص من القاتل عمداً منها "كتب عليكم القصاص"، وذلك للمطالبة بالقصاص من قاتل الطالبة نيرة أشرف التي لقيت مصرعها على يد زميلها.

وكان مكان وقوع جريمة قتل الطالبة نيره أشرف، شهد قيام زملاء الطالبة بوضع أكاليل الزهور، وذلك بعد قرار إحالة الجانى للجنايات.

وحددت محكمة استئناف المنصورة جلسة الأحد المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتلها أمام جامعة المنصورة إلى محكمة الجنايات.

وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام أمس الأربعاء، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.