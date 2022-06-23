كوكب الزهرة رمز الحب يقترن بنجوم الشقيقات السبع اليوم فى مشهد بديع

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربي قبل شروق الشمس اليوم الخميس 23 يونيو 2022 ، عنقود الثريا ، اعلى اليسار (أو 5.5 درجة إلى الشمال السماوي) من كوكب الزهرة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن الزهرة يقترن بعنقود نجوم الثريا سنويا ، وأفضل تلك الاقترانات تحدث في شهر أبريل ، كما حدث في أبريل 2020 حيث مر الكوكب ظاهريا بمقدار ربع درجة فقط جنوب النجم (اليسون) المع نجم ضمن الثريا والذي كان حالة اقتران استثنائية و احد افضل الاقترانات خلال القرن الحادي والعشرين.

قبل شروق الشمس سيظهر كوكب الزهرة باتجاه الأفق الشمال الشرقي وسيكون في قمة تألقه، إلا أن عنقود الثريا لا يمكن رؤيته من داخل المدن بسبب التلوث الضوئى، لذلك هناك حاجة لاستخدام المنظار حيث سيظهر الزهرة و عنقود الثريا في نفس مجال الرؤية وسيبدو المنظر كصندوق مجوهرات كوني .

عنقود الثريا يعرف ايضاً بإسم الشقيقات السبع وهي تشبه نجوم الدب الأصغر لكنها بمظهر ضبابي، يتكون العنقود من نجوم يافعة تشكلت قبل 100 مليون سنه فقط - خلال عصر الديناصورات - من إنهيار سحابة غازية بين النجوم، واكبر اعضاء هذا العنقود نجوم زرقاء بيضاء اعرض خمس مرات من الشمس.

نظرا لبعدها مسافة 400 سنة ضوئية تقريباً ، فإن الثريا ضمن حد الرؤيا بالعين المجردة، وعند النظر اليها في إحدى الليالي الصافية يمكن بسهولة تمييز المع ستة نجوم فيها، وكان العرب يعتبرون أن من يرى سبعة منها يكون قوى البصر وقليل هم الذين يستطيعون تمييز تسعة أو عشرة ، بشرط أن يكون الرصد بعيد عن أضواء المدن ، وان تكون عين الراصد قد الفت الظلام.