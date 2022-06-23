كل ما تريد معرفته عن الإصرار والترصد فى قانون العقوبات؟

كتب أحمد حسني

يتردد كثيراً علي مسامع المواطنين كلمات مثل الإصرار والترصد، وفي الغالب هناك كثيرين لم يتعرفوا علي تعريفهما في القانون، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه المصطلحات.

ويقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة، كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.