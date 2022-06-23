كلية الطفولة المبكرة بجامعة القاهرة تشارك بالأسبوع الدولى للتعليم المبتكر بليتوانيا

كتب محمد صبحى

شاركت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة في الأسبوع الدولي الـ 16 للتعليم المبتكر بجامعة كالبيدا بدولة ليتوانيا، تحت إشراف الدكتورة جيهان عبد الفتاح عزام عميدة الكلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تحفيز الابتكار في العملية التعليمية وتطوير الثقافة الإبداعية الأكاديمية والبحثية في كافة كلياتها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن أهمية المشاركة في الأسبوع الدولي الـ 16 للتعليم المُبتكر تأتي لخلق مفهوم التعليم المبتكر في الجامعات والذي يتم من خلال تطوير أشكال جديدة من التعلم مناسبة للعصر بما يساهم في تطوير شخصية الطالب الجامعي وتأهيله للتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة اتخذت خطوات مدروسة وفقًا لاستراتيجيتها في تطبيق عملية التعليم المبتكر، مشيرًا إلى التركيز على مواكبة المتغيرات الحديثة في البرامج والبحث العلمي لتتوافق مع أفضل الممارسات الأكاديمية الإقليمية والعالمية ومواصلة مسيرة الجامعة في تبادل الخبرات مع جامعات عالمية متنوعة من ثقافات مختلفة.

من جانبها، قالت الدكتور جيهان عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، إن مشاركة الكلية في الأسبوع الدولي الـ 16 للتعليم المُبتكر بجامعة ليتوانيا أعقبها زيارة للدكتورة أودروني سيستين رئيس قسم التربية بجامعة كالبيدا إلى كلية التربية للطفولة المبكرة، وحثت خلال زيارتها على أهمية إرسال طلبة لدراسة بعض المقررات بجامعة القاهرة بعد ما وجدته من تطور في استخدام الاستراتيجيات التعليمية والجوانب التطبيقية.

وأشارت عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، إلى أن مشاركة الكلية تضمنت محاضرات للدكتور أحمد أمين موسى الأستاذ المساعدلمناهج التربية الفنية للطفل ومدير مركز الدراسات التربوية والنفسية بالكلية، والدكتور محمد عبد السلام الشيخ مدير وحدة IT بالكلية، إلى جانب الاشتراك في عقد أنشطة تدريسية والاتفاق على تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجامعتين تكون خلال الفصل الأول للعام الدراسي 2022 - 2023.