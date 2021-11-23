3 مرشحين يتنافسون على منصب عميد كلية التربية للطفولة بجامعة القاهرة

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء ومعاهد جامعة القاهرة كشفا بالأسماء النهائية للمتقدمين لمنصب عميد كلية التربية للطفولة المبكرة والتى ضمت كل من، الدكتورة جيهان عبد الفتاح شفيق عزام والدكتور خالد عبد الرازق السيد النجار والدكتور شحاتة سليمان محمد سليمان.
كما حددت اللجنة يوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر موعدا لإجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين بالقائمة النهائية وذلك بقاعة أحمد لطفى السيد بمنبى القبة .
وكانت أعلنت جامعة القاهرة، فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ، وأوضحت أنه على الراغبين والمستوفين للشروط المنصوص عليها بالمادة الراعبة بالقرار الوزاري رقم 293 لسنة 2021 فى الترشح لمنصب عميد الكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:-
1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.
2- خطة العمل الخاصة بالترشح " أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".
3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية.
4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.
5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".
6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.
القائمة النهائية بأسماء المرحشين لمنصب عميد كلية التربية للطفولة بجامعة القاهرة
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