قطاع الأعمال: تنفيذ مشروعات صرف بالفيوم بـ1.1 مليار جنيه ضمن حياة كريمة

كتب عبد الحليم سالم

تنفذ شركات قطاع الأعمال العام، مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بنحو 18 مليار جنيه، بخلاف قيمة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة التى تهدف لخدمة 60 مليون مواطن بقيمة إجمالية تصل لنحو تريليون جنيه .

كشف المهندس نشأت مرسى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة مصر لأعمال الاسمنت المسلح إحدى شركات الوزارة، إنه يجرى حاليا تنفيذ مشروعات مرافق فى العديد من المحافظات بقيمة 2 مليار جنيه سواء في الصعيد أو قرى محافظات الوجه البحرى.

وحول الموقف التنفيذى لمشروعات القري بمحافظة الفيوم، أوضح إنه يجرى تنفيذ خدمات الصرف الصحى ل 15 قرية ، بجانب تنفيذ محطة معالجة فى إحدى القرى بتكلفة 1.1 مليار جنيه ، بنسب تنفيذ بلغت 12‎%‎.

أضاف أن القرى التى ستستفيد من المشروع هى ، الحامدية ، الغابة ، منشأة حلفا، مطول، بحر المير ، منشأة خلف، الونايسة ، منشأة ظافر ، منشأة سيف النصر ، منشأة صبرى، الحسينية ، عتامنة المزارعة ، اهربت الغربية ، الباسل وقصر الباسل ، لافتا أن توجيهات الشركة القابضة للتشييد والتعمير برئاسة المهندس هشام أبو العطا ، تقتضى الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات .