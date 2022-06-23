طلاب جامعة المنوفية ينجحون فى محو أمية 16 ألف سيدة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن الطلاب نجحوا فى محو أمية 16006 من السيدات فى الفترة من 2019 حتى أبريل 2022، حيث قام 9438 من طلاب جامعة المنوفية المشاركين فى المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار فى هذه الفترة بمحو أمية 23399 دارس منهم 16006 من السيدات بمختلف قرى ومركز محافظة المنوفية.

ويولى مركز تعليم الكبار بجامعة المنوفية اهتماما خاصا بتعليم الإناث لأن المرأة هى التى تقوم برعاية الأسرة وتعليم المرأة هو تعليم للمجتمع كله، حيث إن تربية الأطفال فى المراحل الأولى تقع على عاتق المرأة.

ويقوم مركز تعليم الكبار بعمل قوافل توعوية إلى جانب تعليم القراءة والكتابة والحساب تركز على صحة المرأة والطفل والعادات والقيم السليمة التى تصب فى صالح التنمية المستدامة، وغير ذلك من المعلومات اللازمة للتنمية وبناء الإنسان وترشيد استخدام المياه، وكيفية إقامة المشروعات الصغيرة مما يسهم فى تمكين المرأة وتنميتها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.