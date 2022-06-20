منسق عام الوافدين بجامعة المنوفية تلتقى بالمستشار الثقافى بسفارة القاهرة

المنوفية - محمد فتحى

توجهت اليوم الدكتورة سلوى فؤاد منسق عام الوافدين بجامعة المنوفية إلى الملحقية الثقافية لسفارة مملكة البحرين حيث التقت بالدكتورة خلود راشد مطر المستشار الثقافى بسفارة مملكة البحرين بالقاهرة.تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب..

وفى اللقاء رحبت الدكتورة خلود راشد مطر بالدكتورة سلوى فؤاد منسق عام الوافدين بالجامعة، حيث قامت المنسق العام بعرض وتوضيح كافة الأنشطة والخدمات التى تقدمها إدارة الوافدين للطلاب والاهتمام البالغ برعايتهم واحتوائهم بكليات جامعة المنوفية وأيضا مزايا الالتحاق بالجامعة والتسهيلات فى إجراءات الإقامة والجوازات.

كما أشارت إلى أن الجامعة تقدم خصم 20 % على المصروفات الدراسية وأن نظام الدراسة الأساسى فى الجامعة هو نظام الساعات المعتمدة فى معظم الكليات بدون أى زيادة فى المصروفات وأن البرامج الخاصة (بمصروفات) تتميز بأسعار تنافسية مقارنة بالجامعات الأخرى.

وتم عرض فيديو تفصيلى عن جامعة المنوفية وكلياتها المختلفة وفيديو منظومة التسكين بالجامعة، كما تم تقديم عرض تقديمى للتخصصات المتميزة بالجامعة مؤكدة مدى تميز وتطور القطاع التكنولوجى والطبى بالجامعة.

هذا وقد أكدت الدكتورة خلود مطر على حرص المملكة البحرينية على التخصصات التقنية الحديثة وخصوصا تخصص الأمن السيبرانى وكذلك الاهتمام بالتخصصات التى تهتم بذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم الإشارة إلى وجود مجموعة من البرامج المتميزة والخاصة بالتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة والتى تتمثل فى برنامج إعداد معلم الحاسب الآلى لذوى الاحتياجات الخاصة بكلية التربية النوعية.و برنامج العلوم المعرفية والتخاطب بكلية الآداب.وبرنامج إعداد معلم التربية الخاصة بكلية التربية.

و برنامج إعداد معلم التربية الخاصة (الإعاقة العقلية) بكلية التربية للطفولة المبكرة.

كما تم التأكيد على وجود تخصص الأمن السيبرانى بكلية الذكاء الاصطناعى، وتخصص هندسة الأمن السيبرانى وتحليلات البيانات فى كلية الهندسة الإلكترونية، وأيضا برامج كلية طب الاسنان والطب البيطرى وعلوم الأغذية والطاقة المتجددة وأعمال المساحة والهندسة الطبية وبرامج تكنولوجيا العلوم الصحية وبرامج العلاج المهنى.

وأكدت الدكتورة سلوى فؤاد أن الجامعة لا تتوانى عن تقديم خدمة تعليمية متميزة لطلابها والاهتمام بكل التخصصات الجديدة والمتميزة التى تناسب سوق العمل وأن الجامعة بكلياتها المختلفة على قدم وساق لاستقبال الطلاب الوافدين فى العام الجامعى 2022/2023 وأن الاستعدادات لاستقبالهم بدأت بالفعل. كما تمت مناقشة بعض المشكلات الخاصة بالطلاب البحرنيين الملتحقين بجامعة المنوفية وتقديم بعض التسهيلات للعمل على حلها.

وتدعيما للعلاقات بين جامعة المنوفية والملحقية الثقافية لمملكة البحرين فقد تم تبادل الدروع تعبيرا عن أواصر العلاقات الطيبة ودعم الجامعة لكافة الطلاب البحرينيين. وحضر اللقاء محمود عارف مسؤول الشئون الأكاديمية بالملحقية، وغادة أبو السعود مدير إدارة الوافدين بجامعة المنوفية.

وفى سياق آخر عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة لجنة الاحتياجات الأولى للعام الجامعى 2021/ 2022 لتحديد احتياجات كليات ومعاهد الجامعة من وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، برئاسته وعضوية نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وبعض عمداء الكليات.

تم خلال الجلسة استعراض الخطة الخمسية لاحتياجات كليات الهندسة، التجارة، الزراعة، الهندسة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعى، العلوم، الصيدلة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما استعرضت اللجنة إعلانات كليات الهندسة والصيدلة وتكنولوجيا العلوم الصحية والإعلام، ودراسة الالتماسات المقدمة من كلية الحاسبات والمعلومات.

حضر الاجتماع عمداء كليات: الزراعة، العلوم، الطب، الهندسة الإلكترونية، الحقوق، التربية النوعية، الصيدلة، تكنولوجيا العلوم الصحية، الذكاء الاصطناعى، ومدير عام شئون أعضاء هيئة التدريس.