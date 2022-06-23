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ضياء رشوان يكشف أسماء المدعوين للمشاركة فى الحوار الوطنى

الخميس، 23 يونيو 2022 10:07 م
ضياء رشوان يكشف أسماء المدعوين للمشاركة فى الحوار الوطنى ضياء رشوان
أحمد عبد الرحمن

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كشفت الإعلامي ونقيب الصحفيين، ضياء رشوان، عن أن هناك المئات من الأسماء تم إرسال الدعوة إليها للحوار الوطني، بينهم اللواء فؤاد علام، والدكتور عماد جاد، وجورج إسحاق، وعصام الإسلامبولي، وعلي الدين هلال، والدكتور محمد السعيد إدريس، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق، والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وأشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والنائب ضياء الدين داوود، ومجدي عبد الحميد.
 
وأوضح خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة"، عبر قناة "etc"، أن الدكتور ناجح إبراهيم، من الذين كانوا في الماضي جزء من الحركة والجماعة الإسلامية وشارك في سنوات العنف، وكان مشاركا في المراجعة، وظل هذا اليوم يقودها، بالإضافة إلى زياد بهاء الدين، ومنير فخري عبد النور، والدكتور حسام عيسى.
 
ولفت ضياء رشوان، إلى أن هناك تنوع كبير، وكل أنواع الطيف تم إرسال دعوات لهم، والغالبية الساحقة ممن ذكر أسمائهم قد ردوا بالإيجاب، وأنهم مستعدون للمشاركة في الحوار الوطني.
 
وأكد ضياء رشوان، أن مسار الحوار الوطني يسير سيرا إيجابي، ومتنوع ويشهد مزيد من التنوع، ويشهد الكثير من حرية الرأي، لافتا إلى أنها ليست "جلسات عرب" للتصالح أو إنهاء الخلافات إن وجدت، بل يتجه لإيجاد حدود مهمة للتشاور، وقواعد للنقاش الهام.

ضياء رشوان

الحوار الوطني

حريه الراي



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