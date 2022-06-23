ضبط 30 طن لحوم ودواجن وكبدة وأسماك غير صالحة خلال حملات على الأسواق بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 30 طن لحوم ومصنعات لحوم، و لحوم مفرومة ودهون حيوانية وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها خلال الشهر الجاري علي ثلاجات حفظ اللحوم ومحلات جزارة لبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات تأتي استكمالا للدور الرقابي الذي تنفذه محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 32 محضر حيال، مشيرا إلى أنه تم تحصين 32934 رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية.

وفي نفس الإطار، قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال بغلق وتشميع محل مجمدات بامتداد شارع البصراوي بعد ضبط 60 كجم كبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.