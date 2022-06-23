اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط كميات من الأقماح وأعلاف ولحوم غير صالحة فى حملات تموينية بكفر الشيخ

الخميس، 23 يونيو 2022 11:31 ص
ضبط كميات من الأقماح وأعلاف ولحوم غير صالحة فى حملات تموينية بكفر الشيخ حملات تموينية بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العميد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، من كميات من القمح وأعلاف حيوانية، ولحوم مجمدة – رنجة – فول -جبن – قشطة – زبدة، بالتعاون مع مديرية الصحة والتموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف صلاح مدير الأمن، بمواصلة الجهود الأمنية لضبط المخالفين.

وتمكنت الحملة من ضبط 6 أطنان قمح محلي، محظور تداولها خارج المنظومة، دون تصريح، بحوزة مزارع، وذلك لحجبها عن التوريد، للاتجار بها فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 8.25 طن أعلاف حيوانية، معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.

كما تمكنت الحملة من ضبط 59.200 طن "لحوم مجمدة،رنجة ،فول،جبن ،قشطة ،زبدة"، بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، و تخزين طن أقماح محلية محظور تداولها دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد والإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مزارع ومالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص.

اللحوم المضبوطه
اللحوم المضبوطه

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

لحوم غير صالحه
لحوم غير صالحه

 


كفر الشيخ

حملات تموينية

أقماح

صحة عامة

سلع غذائية

مزارع

أسواق



الموضوعات المتعلقة

توريد 234 ألفا و258 طنا و837 كيلو قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

الخميس، 23 يونيو 2022 09:54 ص

وكيل تموين الأقصر: حملات محلات الأعلاف نجحت فى ضبط 4.5 طن قمح حتى الآن

الخميس، 23 يونيو 2022 01:00 ص

وكيل تموين الأقصر: توريد 25432 طن و461 كيلو قمح للشون والصوامع حتى الآن

الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:55 م

تحرير 145 محضر عدم توريد قمح وغرامة 14 مليون جنيه على المزارعين بالأقصر

الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:44 م

تموين الأقصر تضبط 540 كيلو قمح فى محل بيع أعلاف بإسنا.. صور

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:58 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة