ضبط كميات من الأقماح وأعلاف ولحوم غير صالحة فى حملات تموينية بكفر الشيخ

وتمكنت الحملة من ضبط 6 أطنان قمح محلي، محظور تداولها خارج المنظومة، دون تصريح، بحوزة مزارع، وذلك لحجبها عن التوريد، للاتجار بها فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 8.25 طن أعلاف حيوانية، معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.

كما تمكنت الحملة من ضبط 59.200 طن "لحوم مجمدة،رنجة ،فول،جبن ،قشطة ،زبدة"، بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، و تخزين طن أقماح محلية محظور تداولها دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد والإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مزارع ومالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص.