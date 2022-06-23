اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 12:06 م
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ضبط صاحب مخزن بحوزته 2 طن مواد غذائية فاسدة بالتجمع

الخميس، 23 يونيو 2022 12:05 م
ضبط صاحب مخزن بحوزته 2 طن مواد غذائية فاسدة بالتجمع حبس-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، في ضبط مالك مخزن بدون ترخیص وبحوزته كمیات كبیرة من المواد الغذائیة مجھولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة. 
 
فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا، لاسیما مكافحة الجرائم التموینیة، فقد تمكنت إدارة مباحث التموین بمدیریة أمن القاھرة من ضبط مالك مخزن مواد غذائیة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، لإدارته المخزن بدون تراخیص وحیازته كمیات كبیرة من المواد الغذائیة مجھولة المصدر.
 
وعُثر بداخل المخزن علي مواد غذائية مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا وهي (2٫650 طن مواد غذائیة - 182 كلیو جرام لحوم). 
 
بمواجھتھا، اعترف بإدارتھا المخزن بدون ترخیص، وحیازتھا للمضبوطات بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة وتم حبس المتهم.
 

امن القاهرة

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مواد غذائية فاسدة



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