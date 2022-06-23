"صراوة الإعدادية" أول دوري حياة كريمة بأشمون

المنوفية - فريق المحافظات

انتهت تصفيات النسخة الأولى لدورى حياة كريمة المرحلة الإعدادية لإدارة شباب أشمون، وإدارة أشمون التعليمية، اليوم الخميس، بفوز مدرسة صراوة الإعدادية بالمركز الأول.

شارك في الدورة 14 وحدة محلية بعدد 54 قرية مثلتها 83 مدرسة بعدد طلاب 664 طالبًا على مدار 15 يومًا متتالية.

وصل إلى دور قبل النهائي أربعة مدارس وهى عزبة بهجت عن وحدة جريس وميجريا عن وحدة سمادون وأبو النرش عن وحدة طليا وصراوة عن وحدة دروة.

وفاز بالبطولة فريق صراوة بعد تغلبها علي مدرسة ميجريا بضربات الترجيح، وسوف تقام مباراة أول المنوفية بين صراوة والفائز من إدارة الشهداء.