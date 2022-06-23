ختام دورى حياة كريمة لكرة القدم بكفر الشيخ وتكريم المشاركين

كفر الشيخ- محمد سليمان

اختتمت النسخة الأولى من دورى حياة كريمة بكفر الشيخ بعد منافسات قوية بين فرق 15 مدرسة لطلاب المرحلة الإعدادية من عمر 12 حتى 15 عاما بقرى مطوبس، والدوري تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة لمراكز الشباب الرياضية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة حياة كريمة والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، وينفذ الدورى فى خماسي كرة القدم بقرى المبادرة بمحافظات مصر.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن دورى حياة كريمة لطلاب المدارس شهد نجاحاً كبيراً و مشاركة فعالة من فرق المدارس المشاركة، مشيراً إلى أن إقامته يأتى فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بمتابعة تطور البنية الشبابية والرياضية بقرى المبادرة وتوفير كافة الخدمات للنشء والشباب والمواطنين من خلال البرامج والأنشطة المنفذة فى قري حياه كريمه لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والمنشآت التى تقيمها الدولة بقرى المبادرة.

ويذكر أن دورى حياة كريمة انطلق بمحافظات مصر فى السابع من يونيو الجاري، وأقيمت منافسات دورى حياة كريمة بقرى مطوبس المرحلة الأولى للمبادرة بمحافظة كفر الشيخ برعاية وزارة الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، إدارة المباريات كابتن سيد بسيوني، محمد سليمان، أحمد اليماني، متابعة محمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس.