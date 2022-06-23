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سفير الفلبين بموسكو: بلادنا تدرس الانضمام لنظام المراسلة المالية الروسى

الخميس، 23 يونيو 2022 10:34 ص
سفير الفلبين بموسكو: بلادنا تدرس الانضمام لنظام المراسلة المالية الروسى البنك المركزى الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد سفير الفلبين في موسكو إيجور بايلين، أن الفلبين تدرس الانضمام لنظام المراسلة المالية الروسي (SPFS) من أجل مواصلة التجارة مع روسيا، متابعا: لقد سمعنا عن SPFS ونقلنا المعلومات اللازمة إلى مانيلا، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف سفير الفلبين في موسكو : لدينا الآن فريق اقتصادي جديد في الحكومة، أصبح الرئيس السابق للبنك المركزي الفلبيني، وهو محترف ذو خبرة كبيرة، وزيرا للمالية، إنه يتفهم أهمية هذا الاقتراح، وبالطبع، ستبقى الفلبين أيضا في نظام سويفت، لكننا لم نفرض أي عقوبات على روسيا وما زلنا مهتمين بالتجارة، لذلك نحن بحاجة إلى التفكير بجدية في نظام دفع بديل من أجل دعم التجارة مع روسيا.

 

واقترح سفير الفلبين في موسكو أن يتم اتخاذ القرار بعد تنصيب رئيس البلاد الجديد في نهاية يونيو.

 


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