زبدية وسكرية وعويسى وتيمور وصديقة.. جولة داخل مزارع المانجا بالأقصر.. لايف

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تلفزيون اليوم السابع" بث مباشر رصد خلاله جولة فى إحدى مزارع المانجو فى محافظة الأقصر، حيث يستعد أصحاب المزارع مطلع يوليو المقبل لبدء موسم الحصاد وجنى ثمار المانجو بأنواعها المختلفة، وذلك تمهيداً لبيعها فى الأسواق حول مصر.





وتعتبر أشهر أنواع المانجو التى تزرع فى محافظة الأقصر، "التيمور والسكرية والهندي والعويس والصديقة والزبدية"، والتى تعد من أشهر أنواع الفاكهة الأقرب لقلوب الجميع في فصل الصيف وهى "المانجو" الساحرة الخضراء من الخارج والصفراء المميزة من الداخل، والتى يلهث الجميع لشراء كميات منها مع دخول موسمها فى قلب الطقس الحار ، إما للأكل أو العصير لترطب القلوب مع حرارة الجو التى ارتفعت لأرقام غير مسبوقة هذا العام، فالمانجو من الفواكه المميزة لفصل الصيف والتى تزرع بكثافة فى محافظة الأقصر.

ويقول محمود عبد الجواد العلوانى، أحد تجار المانجو فى محافظة الأقصر، أنه يتم التجهيز لأنواع مختلفة من المانجا فى قلب جزيرة أرمنت للحصاد بدءاً من الشهر المقبل الموسم الطبيعي نظراً لحرارة الطقس فى الصعيد ويتم خلالها جنى المانجا مبكراً، موضحاً أنه تم البدء فى حصاد عدد من الأشجار للمانجا البلدى المميزة والتى تعتبر بشائر الموسم والتي يتم تخزينها لعدة أيام ثم نقلها للأسواق المحلية حول مصر.

ويضيف محمود عبد الجواد لـ"اليوم السابع"، أن جزيرة أرمنت الحيط غرب الأقصر تعتبر أكبر مزارع للمانجو حيث يتم داخلها زراعة أكثر من 250 مانجا بمختلف الأصناف، والتى يتم ريها مباشرة من مياه نهر النيل بعكس باقى المزارع التى يتم الري فيها من الترع وغيرها من المياه، موضحاً أن جزيرة أرمنت الحيط تعتبر من أخصب الأراضى فى قلب محافظة الأقصر، وتتمتع بكميات كبيرة من المحصول كل عام.

ويؤكد محمود عبد الجواد، أن إنتاجية الفدان الواحد فى الطقس الطبيعي تكون من طن لـ20 طن للفدان الواحد، وهذا العام أفضل من العام الماضي والإنتاجية فى تحسن كبير حيث يظهر ذلك على الأشجار المختلفة فى المزارع، موضحاً أنه بعد الحصاد فى مطلع الشهر المقبل يتم توريد كميات المانجا من مزارع جزيرة أرمنت الحيط تباع فى سوق العبور وهى التى تتحمل السفر، ولكن أنواع آخري تطيب مبكراً يتم بيعها فى الشوادر بالأقصر ومنها شادر الحبيل.