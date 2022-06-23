رياضة ركوب الدراجات ضرورية للحفاظ على صحتك.. اعرف فوائدها

كتبت فاطمة خليل

ركوب الدراجات رياضة لها فوائد عديدة للصحة الجسدية والعقلية، إذا كنت تفكر في الانضمام إلى رياضة ركوب الدراجات، فإليك بعض الأسباب تجعلك تمارس هذه الرياضة بانتظام، فى هذا التقرير نقدم لك فوائد ركوب الدراجات، بحسب موقع " cyclingweekly".



1. ركوب الدراجات يحسن الصحة العقلية

أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين لديهم أسلوب حياة نشط بدنيًا يتمتعون بدرجة رفاهية أعلى بنسبة 32 % من الأفراد غير النشطين.

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تعزز بها التمارين مزاجك: هناك الإفراج الأساسي عن الأدرينالين والإندورفين ، والثقة المحسنة التي تأتي من تحقيق أشياء جديدة (مثل إكمال الهدف أو الاقتراب من هذا الهدف).

يجمع ركوب الدراجات بين التمارين البدنية والتواجد في الهواء الطلق واستكشاف مناظر جديدة يمكنك ركوب الدراجة بمفردك - مما يمنحك الوقت لمعالجة همومك أو مخاوفك ، أو يمكنك الركوب مع مجموعة توسع دائرتك الاجتماعية.



2. ركوب الدراجات تساعد فى تقوية جهاز المناعة

قام الدكتور ديفيد نيمان وزملاؤه في جامعة ولاية أبالاتشيان الأمريكية بدراسة 1000 بالغ حتى سن 85 ووجدوا أن ركوب الدراجات لها فوائد كبيرة على صحة الجهاز التنفسي العلوي - وبالتالي تقليل حالات نزلات البرد.

يمكن للناس أن يتخلصوا من أيام المرض بحوالي 40 %من خلال ممارسة الرياضة الهوائية في معظم أيام الأسبوع بينما يتلقون في نفس الوقت العديد من الفوائد الصحية الأخرى المتعلقة بالتمارين.

التمارين الخفيفة يمكن أن تحسن نظام المناعة لدينا عن طريق زيادة إنتاج البروتينات الأساسية وإيقاظ خلايا الدم البيضاء الكسولة.



3. ركوب الدراجات يساعدك على فقدان الوزن

يعد فقدان الوزن أحد فوائد ركوب الدراجات، المعادلة البسيطة ، عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن ، هي أن "السعرات الحرارية الخارجة يجب أن تتجاوز السعرات الحرارية الموجودة فى جسمك، لذلك تحتاج إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك لإنقاص الوزن.

يحرق ركوب الدراجات السعرات الحرارية: بين 400 و 1000 في الساعة، حسب الكثافة والوزن.

هناك عوامل أخرى: يؤثر تكوين السعرات الحرارية التي تستهلكها على وتيرة التزود بالطعام، وكذلك نوعية نومك وبالطبع سيتأثر مقدار الوقت الذي تقضيه في حرق السعرات الحرارية بمدى استمتاعك النشاط الذي اخترته.

بافتراض أنك تستمتع بركوب الدراجات ، فسوف تحرق السعرات الحرارية وإذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا صحيًا يؤدي إلى نقص في السعرات الحرارية وهنا يجب أن تفقد الوزن.



4. ركوب الدراجة يبني العضلات يعني عنصر المقاومة في ركوب الدراجات أنه لا يحرق الدهون فقط: إنه يبني العضلات أيضًا - خاصة حول المؤخرة، وأوتار الركبة ، والرباعية وتصبح العضلات أكثر رشاقة من الدهون ، والأشخاص الذين لديهم نسبة أعلى من العضلات يحرقون سعرات حرارية أكثر حتى في حالة الخمول.



5- ترفع من صحة قلبك يرفع ركوب الدراجات من معدل ضربات القلب ويضخ الدم في جميع أنحاء جسمك ، كما أنه يحرق السعرات الحرارية ، مما يحد من احتمالية إصابتك بالوزن الزائد.

نتيجة لذلك ، فهي من بين مجموعة مختارة من أشكال التمارين التي أوصت بها هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) باعتبارها طرقًا صحية لتقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان.

ارتبط ركوب الدراجات في الطريق إلى العمل كله أو جزء منه بتقليل مخاطر حدوث نتائج صحية ضارة بشكل كبير.