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روسيا: جوجل قد تتعرض لغرامات جديدة لمخالفتها القوانين المتعلقة بالإنترنت بالبلاد

الخميس، 23 يونيو 2022 05:12 م
روسيا: جوجل قد تتعرض لغرامات جديدة لمخالفتها القوانين المتعلقة بالإنترنت بالبلاد جوجل -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك الروسية، أن شركة جوجل قد تتعرض لغرامات جديدة في روسيا لمخالفتها القوانين المتعلقة بالإنترنت في البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضافت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك الروسية، أن جوجل من المحتمل أن تتعرض لغرامة أخرى في روسيا، وذلك لفشلها المتكرر بالامتثال إلى المتطلبات التي تتعلق بمنع بنشر المحتوى المحظور وفقا للقوانين المحلية.

 

ولفتت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك الروسية إلى أنها نظمت شكوى ضد جوجل بموجب البند الخامس من القرار13.41 في قانون العقوبات الروسي، وفي حال فرضت المحكمة المختصة غرامة على جوجل هذه المرة فستكون الغرامة كبيرة، ونظرا لتكرار مثل هذا النوع من المخالفات فإن قيمة الغرامة قد تتراوح ما بين 1/20 إلى 1/10 من قيمة الأرباح السنوية لجوجل فى روسيا.

 

وأشارت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك الروسية إلى أنها ارتأت أن موقع يوتيوب التابع لجوجل يساهم عن قصد بنشر معلومات مضللة عن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فضلا عن الموقف غير المبال تجاه حياة وصحة القاصرين.


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