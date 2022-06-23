رصف 1000 طريق بمدن وقرى محافظة البحيرة بتكلفة 1.6 مليار جنيه.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لانهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر فى تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة فى القرى، وتيسير حركة المرور، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم.

وأوضح محافظ البحيرة أنه خلال أربع سنوات فقط تم رصف أكثر من ألف طريق بمدن ومراكز وقرى المحافظة بأطوال تتجاوز 1100 كيلو متر بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

وشدد محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمنى والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التى تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة اللواء عماد الدكرورى بمتابعة أعمال رصف شارع السيد محفوظ وامتدادة بطول 360 متر بتكلفة اجمالية 750 ألف جنية وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.



أعمال الرصف