اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 03:58 م
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محافظ البحيرة: رصف شارع عزيز المصرى بشبراخيت بتكلفة مليون و600 ألف جنيه

الأحد، 19 يونيو 2022 03:06 م
محافظ البحيرة: رصف شارع عزيز المصرى بشبراخيت بتكلفة مليون و600 ألف جنيه رصف شارع عزيز المصرى بشبراخيت
البحيرة – ناصر جودة

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وجه اللواء  هشام آمنة - محافظ البحيرة بسرعة الإنتهاء من أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة ، واستئناف أعمال رد الشئ لأصله، ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2021 / 2022  لتحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذه، لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة اللواء عماد الدكرورى بمتابعة أعمال  تمهيد شارع عزيز المصرى ، و فرعياته للرصف بطول ٥٥٠م بتكلفة اجمالية مليون و٦٠٠ الف جنيه لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

ووجه المحافظ بالمتابعة والإلتزام بكافة الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد

رصف شارع عزيز المصرى بشبراخيت (1)
رصف شارع عزيز المصرى بشبراخيت (1)

 

رصف شارع عزيز المصرى بشبراخيت (2)
رصف شارع عزيز المصرى بشبراخيت (2)

 

رصف شارع عزيز المصرى بشبراخيت (3)
رصف شارع عزيز المصرى بشبراخيت (3)

 

رصف شارع عزيز المصرى بشبراخيت (4)
رصف شارع عزيز المصرى بشبراخيت (4)

 

رصف شارع عزيز المصرى بشبراخيت (5)
رصف شارع عزيز المصرى بشبراخيت (5)

 

رصف شارع عزيز المصرى بشبراخيت (6)
رصف شارع عزيز المصرى بشبراخيت (6)

 


محافظ البحيرة

رصف شارع عزيز المصرى

شبراخيت

البحيرة

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