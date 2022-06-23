وقال رئيس المفوضية - في كلمة ألقاها في الاحتفال بإطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية عبر تقنية الفيديو، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الليبية - إن الحدث الذي يجسده الليبيين حقيقة اليوم بإطلاقهم الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية يأتي في الوقت المناسب ويمكن أن يحقق أهدافه بإنهاء الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

وأوضح أن مرور الأيام والسنوات دون توافق في ليبيا، يحتم علينا كأفارقة التلاحم مع ليبيا لإنهاء حالة الانقسام وإبعاد شبح التدخلات الأجنبية أيا كان مصدرها.

يذكر أن المجلس الرئاسي أطلق اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية بحضور رئيس المجلس محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي.

وحضر إطلاق الرؤية عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وبعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في ليبيا وعدد من رؤساء البعثاث الدبلوماسية والمنظمات المحلية والدولية وعدد من المهتمين والمختصين في هذا الشأن.