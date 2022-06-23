رئيس مدينة بسيون يتابع أعمال الحفر بمحطة الصرف الصحى بقريتى قرانشو وآبار

الغربيـة عادل ضرة

تابع اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة بسيون، أعمال الحفر والإنشاء لمحطة رفع الصرف الصحي المتكامل بقرية قرانشو ومتابعة الوحدة الصحية بقرية ابار التابعة للوحدة المحلية بقرانشو.

وقام رئيس المركز والمدينة، بجولة ميدانية داخل القرية استمع لمشاكل المواطنين والعمل على حلها فورا وإعطاء تعليماته للمسئولين بسرعة العمل حلها.

كان رئيس مركز بسيون قد تابع أعمال بناء محطات الصرف الصحى بقرى المركز والوقوف علي نسب التنفيذ وتدليل كافة العقبات التى تواجه المسئولين على تنفيذ المحطات.



رئيس مدينة بسيون يتابع أعمال الحفر بمحطة الصرف الصحى بقريتي قرانشو وابار



رئيس مدينة بسيون يتابع أعمال الحفر بمحطة الصرف الصحى