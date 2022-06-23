رئيس مدينة بسيون بالغربية يتابع أعمال الحفر بمحطة الصرف الصحى فى كفر الدوار

تابع اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، أعمال الصيانة ورفع القمامة بقرية شبراتنا تحت إشراف فنى الوحدة وسكرتير الوحدة ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة.
كما تابع أعمال الحفر والإنشاء لمحطة رفع الصرف الصحي المتكامل بقرية كفر الدوار التابعة للوحدة المحلية بصالحجر.
وقام رئيس المركز والمدينة بجولة ميدانية داخل القرية استمع لمشاكل المواطنين والعمل على حلها فورا وإعطاء تعليماته للمسئولين بسرعة العمل لحلها.
اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة بسيون
يتابع الأعمال
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