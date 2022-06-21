محافظ الغربية: رصف 30 شارعا بمنطقة الاستاد بطنطا خلق محاور مرورية جديدة

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مشاريع التطوير بالعاصمة طنطا، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع الوفاء بمنطقة الاستاد، والذي تتم توسعته ورصفه باعتباره رابطا حيويا بين منطقة الاستاد والكورنيش كما تفقد عدد من تفرعاته البالغة 30 شارع فرعي يتم رصفهم حاليا ضمن خطة المحافظة لتطوير مدينة طنطا.

واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا وذلك بمراحله المختلفة بداية من كوبري قحافة وحتى كوبري فاروق، أوضح رحمي أن الهدف من تطوير منطقة الكورنيش هو خلق متنفس حضاري ومتنزه للمواطنين بمدينة طنطا إلى جانب تطوير محور مروري دائري جديد على حدود مدينة طنطا بمحاذاة ترعة القاصد بدءاً من الطريق الزراعي إلى مدخل طنطا الجنوبي وصولاً إلى إستاد طنطا الرياضي وجامعة طنطا ومحور سبرباى المؤدى للمنطقة اللوجستية بطول 5400 م- عرض 25م.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير المرحلة السادسة (كورنيش الغفران) والتي تمتد من كوبري قحافة وحتى الداون تاون بطول 2 كم (700 متر ضمن تطوير العشوائيات و 1300 متر ضمن الخطة الاستثمارية) وذلك بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه، وتابع رحمي جولته بمتابعة أعمال رصف وتوسعة مدخل شارع نادي المعلمين من شارع البحر ضمن أعمال رصف وتوسعة الشارع إلى جانب تفقد أعمال رصف شارع النادي.

وفي السياق ذاته ناقش المحافظ مع مدير إدارة المرور العقيد وائل حمودة التخطيط المروري والإجراءات المنفذة لمنع السير عكس الاتجاه في الطرق الرئيسية والداخلية التي يتم رصفها وتطويرها في المحافظة، حيث تم التأكيد على تفعيل الحملات المرورية على المركبات التي تسير عكس الاتجاه، واتخاذ ما يلزم وتطبيق القانون على المخالفين، خاصة إن هذا النوع من المخالفات يؤثر على سلامة المواطن وارتباك وإعاقة الحركة المرورية، كما ناقش المحافظ بالإجراءات والحلول المقترحة لمنع الازدحام خاصة في أوقات الذروة.