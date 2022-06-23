رئيس مدينة الأقصر يتفقد المصالح الحكومية وحملات النظافة بالشوارع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، اليوم الخميس، عددا من الإدارات والمصالح الحكومية بالمدينة لمتابعة سير العمل بالوحدات الإدارية وتقديم الخدمات للجمهور، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة مدى الانضباط الإدارى وانتظام سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية والتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

واستهدفت الحملة الإدارة العامة للحدائق والبساتين والإدارة العامة للنظافة والتجميل والحملة الميكانيكية بالمدينة، حيث تمت مراجعة دفاتر سجل الحضور والإنصراف، وكانت نتيجة المرور انضباط العمل في كل من الإدارات المعنية، كما تم خلال الحلمة متابعة الخطة التي وضعتها المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين خاصة النظافة وتهذيب الأشجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال صيانة المسطحات الخضراء والأشجار، وتنظيم حملات نظافة مكثفة لرفع كفاءتها ومتابعة الحالة العامة بالشوارع.

كما تم تفقد حالة النظافة بميدان الإبروتيل، وشارع الجولي فيل ومنطقة العوامية وكورنيش النيل ، حيث أكد رئيس المدينة على مواصلة أعمال النظافة، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول ، فضلاً عن أعمال صيانة الأشجار والمتضمنة قص وتهذيب ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشوارع والميادين.

كما قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة تفتيشية مكونة من التفتيش المالي والإداري والشئون القانونية وشئون العاملين، للمرور على الإدارات والأحياء والهيئات والوحدات الصحية التابعة لبندر الأقصر، لمتابعة سير العمل بالوحدات الإدارية وتقديم الخدمات للجمهور، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة مدى الانضباط الإداري وانتظام سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية والتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

واستهدفت الحملة رئاسة حي شمال وحملة المعدات الثقيلة وحمام السباحة الأوليمبي والوحدة الصحية خلف المركز الحضري للمرأة بمنطقة الكرنك، حيث تمت مراجعة دفاتر سجل الحضور والإنصراف بكافة الإدارات الخدمية المعنية والتابعة لمدينة الأقصر ، وكانت نتيجة المرور انضباط العمل في كل من حمام السباحة الأوليمبي ورئاسة حي شمال وحملة المعدات الثقيلة، وتغيب 22 من العاملين بالوحدة الصحية بدون سند قانونى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى الشئون القانونية للتحقيق.



رئيس مدينة الأقصر يتفقد الإدارات والمصالح الحكومية وحملات النظافة



رئيس مدينة الأقصر يتفقد الإدارات والمصالح الحكومية وحملات النظافة