رئيس مدينة الأقصر يعقد أول لقاء أسبوعى للاستماع إلى شكاوى المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أول لقاء أسبوعي مع المواطنين بمدينة الأقصر، للاستماع لشكواهم، وتقديم الحلول المناسبة لها، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات الرسمية بديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بعودة اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين بمراكز مدن المحافظة المختلفة بشكل أسبوعي، لحل مشاكل المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، وذلك عقب توقف تلك اللقاءات الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.



وتم الاستماع خلال اللقاء، إلى كافة شكاوى المواطنين الذين حضروا اللقاء ومتطلباتهم، وتمت الاستجابة والتعامل مع كافة الطلبات حسب القوانين المقررة، ووفقاً لطبيعة كل منها، حيث حضر اللقاء السكرتير العام لمجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، والمهندس نشأت عدلى مدير الإدارة الهندسية، ونهله سمير جلال مدير إدارة خدمة المواطنين لتلقى الطلبات وبعض أهالي المدينة.



وأكد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه من المقرر أن يستمر عقد هذا اللقاء الجماهيري بمجلس مدينة الأقصر بشكل دوري يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم.



وكان قد أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم تعليماته بعقد لقاءات أسبوعية داخل مجالس المدن المختفة، حيث أنه من المقرر أن يكون اللقاء الأسبوعي بكل مجالس المراكز والمدن على النحو التالي :- (مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهراً - مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة إسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً )، وذلك بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم.







رئيس مدينة الأقصر يعقد أول لقاء أسبوعي مع المواطنين (1)



رئيس مدينة الأقصر يعقد أول لقاء أسبوعي مع المواطنين (2)



رئيس مدينة الأقصر يعقد أول لقاء أسبوعي مع المواطنين (3)



