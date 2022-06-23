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رئيس جامعة حلوان يجرى جولة تفقدية خلال عقد الاختبارات الإلكترونية

الخميس، 23 يونيو 2022 01:36 م
رئيس جامعة حلوان يجرى جولة تفقدية خلال عقد الاختبارات الإلكترونية رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية علي طلاب كلية الآداب خلال عقد الاختبارات الالكترونية
كتب محمد صبحى

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أجرى الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس الجامعة جولة تفقدية على طلاب كلية الآداب خلال عقد الاختبارات الإلكترونية، رافقه خلالها الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتورة رشا صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 
 
ويخوض طلاب كلية الآداب الاختبارات الإلكترونية لأول مرة فى مواد مناهج وطرق البحث العلمى لطلاب الفرقة الثانية مكتبات، بينما يجرى طلاب قسم علم الاجتماع شعبة الأنثروبولوجى الفرقة الرابعة الاختبارات الإلكترونية فى مادة أرشيف الفلكلور، كذلك تعقد اختبارات إلكترونية لطلاب الفرقة الأولى مكتبات فى مادة مقدمة فى الحاسب الآلى، وكان طلاب الفرقة الرابعة بقسم اللغة العربية قد أجروا امتحان منتصف الفصل الدراسى الثانى بمبنى الاختبارات الإلكترونية. 
 
واطمأن الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة على سير الاختبارات مشيدًا بهذه التجربة الجديدة التى يخوضها طلاب كلية الآداب بالعديد من الأقسام، مؤكداً أن التحول الألكترونى أصبح حتميًا، وقد تم البدء بكليات القطاع الطبى، وجار التعميم فى باقى الكليات، حيث تجرى الاختبارات الإلكترونية بالاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس بمعايير تتناسب مع متطلبات كل كلية وفقا للتخصصات.
 
وأوضحت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب أنه يتم العمل على التحول الرقمى وتطبيق الاختبارات الإلكترونية فى جميع أقسام الكلية، وسيتم التوسع فى كل التخصصات الأخرى، لتقييم الطلاب مشيدة بجهود قطاع التعليم والطلاب نتيجة الجهود المبذولة فى التنسيق والإشراف على الامتحانات ونجاح هذه التجربة المميزة. 
 
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