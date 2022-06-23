والد نيرة أشرف: "مش هاخد عزا إلا لما حق بنتى يرجع".. فيديو

الغربية : مصطفى عادل ومحمد عزام

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، مع والد الطالبة نيرة أشرف طالبة المنصورة، بمدينة المحلة الكبري التابعة لمحافظة الغربية.

وقال والد الطالبة نيرة أشرف، إنه لن يتلقى العزاء إلا بعد أن يحصل على حق ابنته التي راحت ضحية للغدر بها، مضيفا في هذا الشأن: "مش هاخد عزا إلا لما حق بنتي يرجع".

وأوضح والد طالبة آداب المنصورة، أنه لن يهدأ له بال حتى يقتص القضاء المصري العادل لحق ابنته نيرة التي قُتلت وهي في مقتبل العمر، مضيفاً أن المتهم خطط لقتلها منذ شهر أبريل الماضي، وكنا نظن أنه قد نسي ما استدام على فعله لما يقرب من عامين.

وكان مكان وقوع جريمة قتل الطالبة نيره أشرف، شهد قيام زملاء الطالبة بوضع أكاليل الزهور، وذلك بعد قرار إحالة الجانى للجنايات.

وحددت محكمة استئناف المنصورة جلسة الأحد المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتلها أمام جامعة المنصورة إلى محكمة الجنايات.

وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام أمس الأربعاء، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.