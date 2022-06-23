رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب كلية الخدمة الاجتماعية

أسيوط - فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن حفل تنصيب اتحاد كلية الخدمة الاجتماعية يأتى فى إطار إيمان إدارة الجامعة التام والمطلق بدور الاتحادات الطلابية سواء على مستوى الجامعة أو الكليات فى توطيد قنوات التواصل مع الطلاب وزيادة تقارب إدارة الجامعة معهم فى ظل المسئولية الأولى لطلاب الاتحاد فى توصيل صوت الطلاب لإدارة الجامعة.

وعلى جانب آخر، شرح رؤى وأفكار إدارة الجامعة للطلاب وتوضيح الأبعاد المختلفة لبعض القرارات والإجراءات التى تتخذها إدارة الجامعة ومشاركتهم فى الصورة العامة داخل الجامعة، مؤكدا على تسخير إمكانيات الجامعة من أجل خدمة الطلاب، وحرص إدارة الجامعة وأفراد أسرتها من عاملين وأعضاء هيئة التدريس على العمل من أجل التيسير عليكم ومن أجل صالح مستقبلكم وتأهيلكم على النحو الأمثل لتحقيق آمالكم وطموحاتكم وهو ما لن يتحقق بدون ثقل شخصياتكم وتنمية مواهبكم من خلال الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها والتى يأتى فى مقدمتها الاتحادات الطلابية والقيام بمسئولياتكم من خلالها على نحو إيجابى وفاعل يدربكم على مهام العمل المجتمعى ويعزز لديكم الشعور بالمسئولية وينمى قيم الديمقراطية والعمل الجماعى وهو الأمر الذى نحرص على دعمه ورعايته سواء على مستوى الكليات أو على مستوى اللجنة العليا لاتحاد الجامعة.

جاء ذلك خلال حضوره احتفال الجامعة بحفل تنصيب اتحاد كلية الخدمة الاجتماعية وذلك بحضور الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سعودى محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية، فضلا عن وكلاء الكلية ومديرى إدارة رعاية الشباب بالكلية و شوكت صابر أمين عام الجامعة وبمشاركة طلاب الاتحادات الطلابية وبمشاركة طلاب وطالبات الجامعة .

وخلال الحفل أعرب الدكتور شحاته غريب على فخره واعتزازه بطلاب كلية الخدمة الاجتماعية وحرصهم على المشاركة فى العديد من فعاليات الأنشطة الطلابية، مؤكدا على حرص ادارة الجامعة على نشر الوعى الثقافى والفكرى والتنويرى لدى شباب الجامعة ودعم عملية بناء إنسان سوى قادر على اتخاذ القرار من أجل تخريج جيل واعد قادر على تحمل المسئولية والنهوض بالعملية التعليمية , مشيرا الى الدور الفعال لاتحاد الطلاب باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين ادارة الجامعة وطلابها وتوصيل صوت زملائهم والمعوقات التى تواجههم لادارة الجامعة، مشيدا بكلية الخدمة الاجتماعية التى تضم نماذج طلابية متميزة فى مختلف الأنشطة الطلابية، معربا عن سعادته بدعم ورعاية الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة للطلاب خلال فترة توليها الاشراف على الكلية ومن ثم يخلفها الدكتور سعودى محمد حسن عميد الكلية الحالى ومشاركة طلابه فى العديد من الأمور الخاصة بهم وحثهم على المشاركة فى الأنشطة الطلابية.

وفى السياق ذاته، أعربت الدكتورة مها غانم عن فخرها واعتزازها الكبير بكلية الخدمة الاجتماعية ذات التخصص الاقرب للمجتمع من خلال دراسة مشكلاته ومحاولة ايجاد حلول لها على أرض الواقع، مضيفة أن الكلية تميزت على مستوى الجامعة فى الأنشطة الطلابية، موجهة الشكر والتقدير لاتحاد طلاب الكلية لدوام حرصه على دعم طلاب الكلية فى مجال الأنشطة وغيرها من المجالات الأخرى، مؤكدة على حرص ادارة الجامعة على دوام دعم هذه الكلية المتميزة، متمنية لجميع ابناء الكلية دوام التوفيق والتميز والإبداع .

ويذكر أنه تم خلال الحفل تقديم درع الكلية تكريما للدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة لمجهوداته المتميزة وانجازاته خلال فترة توليه رئاسة جامعة أسيوط، وتقديم درع اتحاد طلاب الكلية لكل من الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتكريما للدكتور سعودى محمد حسن عميد الكلية.

كما تم تكريم وكلاء الكلية والسادة اعضاء هيئة التدريس مستشارى لجان الانشطة الطلابية ورئيس اتحاد طلاب الكلية ونوابه و أمناء الأسر، كما تم تكريم الطلاب المتميزين فى الانشطة الطلابية الحاصلين على مراكز متميزة على مستوى الجامعة فى انشطة المسرح وغيرها من الانشطة الفنية إلى جانب الانشطة الرياضية، فضلا عن تكريم الطلاب ذوى الهمم .

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على تشجيع ودعم المواهب الفنية داخل مختلف كليات الجامعة بصفة عامة والكليات الفنية بصفة خاصة وذلك بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة لتأهيل الطلاب وتدريبهم على النحو الذى يمكنهم من المنافسة القوية فى تخصصاتهم سواء داخل مصر أو خارجها.

جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرضاً فنياً كلية الفنون الجميلة بالجامعة والمقام وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على الكلية ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من وكلاء الكلية لمختلف القطاعات ورؤساء الأقسام ومجموعات من الطلاب المشاركين .

وصرح الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المعرض تم إقامته بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ويضم أكثر من 60 لوحة فنية تتنوع بين فنون الطباعة والتصوير والتصميم إلى جانب 20 مجسم ورسم هندسى من طلاب قسم العمارة إلى جانب أجنحة من المعرض تقم معروضات فنية لبيت التلى والذى يُعد أحد فنون التراث المميز لمحافظة أسيوط وبعض السجاد والمفروشات والمشغولات اليدوية الذى ضمها المعرض مساهمةً من عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى بأسيوط مثل جمعية الفتاة العصرية للتنمية وجمعية السمبلة لتنمية المجتمع إلى جانب الطلاب الموهوبين بالمعهد.

الحضور



الحفل



المعرض الفنى



تكريم