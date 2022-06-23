لجنة اختيار القيادات تعقد اليوم مقابلات مع 9 مرشحين لرئاسة جامعة المنيا

كتب ـ محمد صبحى

تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة المنيا، اليوم الخميس، المقابلات الشخصية للمتقدمين على رئاسة جامعة المنيا وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة المرشحين فى البرامج وفقا للمعايير الاسترشادية التى وضعتها اللجنة.

ويتنافس على رئاسة جامعة المنيا 9 متقدمين أيضا بحسب ما كشفته قائمة المرشحين النهائية وهم الدكتور عيد عبد الواحد على درويش، والدكتور محمود مسعود إبراهيم والدكتور حسن سعد محمد سند والدكتور حسام الدين شوقى عبد الله والدكتور أيمن محمد حسنين والدكتور إيهاب رفعت توفيق والدكتور ياسر فتحى حسين والدكتور عصام الدين صادق فرحات والدكتور وائل محمد مبارك رفاعى.